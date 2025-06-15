В Кюрдамире на водопроводе, питающем 21 тыс. человек, произошла авария

В селе Кюрдамире прорвало магистральный водопровод, обеспечивающий питьевой водой город и четыре села одноименного района.
Как сообщает верхнеширванское бюро
На место происшествия немедленно была привлечена техника и живая сила Кюрдамирского управления эксплуатации мелиоративных систем, проводятся необходимые работы по устранению последствий аварии.
Заместитель начальника управления Арзу Шахбазов сообщил, что ЧП произошло на 560-мм водопроводе на линии Кюлюллю-Кюрдамир, обеспечивающей питьевой водой 21 тыс. жителей, водоснабжение будет возобновлено в ближайшие часы.
Отметим, что строительство магистрального водопровода Кюлюллю-Кюрдамир было начато в 2011 году и завершено в 2013 году. Этим магистральным водопроводом регулярно пользуются жители города Кюрдамира и четырех сел района, в том числе Хырдапай, Атакишили, Карагоджалы и Чохранлы.