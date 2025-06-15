В Кюрдамире на водопроводе, питающем 21 тыс. человек, произошла авария

В селе Кюрдамире прорвало магистральный водопровод, обеспечивающий питьевой водой город и четыре села одноименного района.

В селе Кюрдамире прорвало магистральный водопровод, обеспечивающий питьевой водой город и четыре села одноименного района.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент произошел накануне, 14 июня в вечерние часы.

На место происшествия немедленно была привлечена техника и живая сила Кюрдамирского управления эксплуатации мелиоративных систем, проводятся необходимые работы по устранению последствий аварии.

Заместитель начальника управления Арзу Шахбазов сообщил, что ЧП произошло на 560-мм водопроводе на линии Кюлюллю-Кюрдамир, обеспечивающей питьевой водой 21 тыс. жителей, водоснабжение будет возобновлено в ближайшие часы.

Отметим, что строительство магистрального водопровода Кюлюллю-Кюрдамир было начато в 2011 году и завершено в 2013 году. Этим магистральным водопроводом регулярно пользуются жители города Кюрдамира и четырех сел района, в том числе Хырдапай, Атакишили, Карагоджалы и Чохранлы.