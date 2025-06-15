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Эрдоган провел второй за выходные телефонный разговор с Трампом

Эрдоган провел второй за выходные телефонный разговор с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом израильско-иранский конфликт.
В регионе
15 июня 2025 г. 21:15
Эрдоган провел второй за выходные телефонный разговор с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом израильско-иранский конфликт.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Администрации турецкого лидера.

Согласно информации, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в первую очередь израильско-иранское противостояние.

"Эрдоган приветствовал недавние заявления президента США о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе и подчеркнул необходимость принятия немедленных мер для предотвращения катастрофы, которая может поджечь весь регион", - говорится в сообщении канцелярии.

Президент Турции заявил, что единственный способ разрешения спора вокруг ядерной программы Ирана заключается в дипломатии, и Анкара готова приложить все усилия и оказать содействие в этом вопросе.

"Эрдоган <...> заявил, что спираль насилия, начавшаяся с атак Израиля на Иран, нанесла необратимый экономический и гражданский ущерб обеим сторонам и эту опасную тенденцию необходимо предотвратить", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что накануне лидеры Турции и США также провели телефонный разговор.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan həftəsonu ikinci dəfə Trampla danışıb

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