О нас

AZAL отменил рейсы по нескольким направлениям из-за событий на Ближнем Востоке

AZAL отменил рейсы по нескольким направлениям из-за событий на Ближнем Востоке AZAL отменил рейсы по нескольким направлениям из-за событий на Ближнем Востоке
Инфраструктура
14 июня 2025 г. 15:42
AZAL отменил рейсы по нескольким направлениям из-за событий на Ближнем Востоке

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства рядом стран отменяются следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные на 14, 15 и 16 июня 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

14 июня 2025 года:
• Баку – Тель-Авив – Баку (J2 331/332)
• Баку – Нью-Дели – Баку (J2 057/058)
• Баку – Исламабад – Баку (J2 143/144)
• Баку – Эр-Рияд – Баку (J2 8203/8204)
• Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)

15 июня 2025 года:
• Два рейса по маршруту Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)

16 июня 2025 года:
• Два рейса по маршруту Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)
• Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)

Отметим, что рейсы по маршруту Баку – Тебриз – Баку отменены до конца июня.

"AZAL, руководствуясь принципом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Пассажиры будут оперативно информированы обо всех изменениях в расписании полетов", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AZAL cancels flights to several destinations due to Middle East developments
Версия на азербайджанском языке AZAL Yaxın Şərqdə baş verən son hadisələrlə bağlı bir neçə istiqamətdə reysləri ləğv edib

Другие новости из категории

Рейсы Баку – Тебриз отменены до конца июня
Рейсы Баку – Тебриз отменены до конца июня
14 июня 2025 г. 15:49
В Казахстане началось строительство коридора Центр - Запад с выходом на ТМТМ
В Казахстане началось строительство коридора "Центр - Запад" с выходом на ТМТМ
14 июня 2025 г. 14:22
BSY планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax в первом квартале 2026 года
BSY планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax в первом квартале 2026 года
14 июня 2025 г. 11:09
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Автобусные рейсы Баку-Нахчыван приостановлены из-за ситуации на Ближнем Востоке
Автобусные рейсы Баку-Нахчыван приостановлены из-за ситуации на Ближнем Востоке
13 июня 2025 г. 20:00
Определены победители конкурса на обслуживание трех пригородных автобусных маршрутов
Определены победители конкурса на обслуживание трех пригородных автобусных маршрутов
13 июня 2025 г. 17:50
В Баку частично ограничат движение на ряде улиц и проспектов
В Баку частично ограничат движение на ряде улиц и проспектов
13 июня 2025 г. 17:36
АЖД назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку 
АЖД назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку 
13 июня 2025 г. 11:20
Emirates отменила несколько рейсов в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан
Emirates отменила несколько рейсов в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан
13 июня 2025 г. 10:48
В Азербайджане определяются правовые основания для отказа в регистрации прав на землю
В Азербайджане определяются правовые основания для отказа в регистрации прав на землю
13 июня 2025 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi