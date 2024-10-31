Telegram станет видеоплатформой

Telegram сделал "первый шаг" к тому, чтобы стать видеоплатформой.

Telegram сделал "первый шаг" к тому, чтобы стать видеоплатформой.

Как передает Report , об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Соцсеть будет "сжимать" видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для пользователей.

"Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество на основе скорости вашего соединения", – написал он.

В блоге Telegram уточняется, что такая функция пока доступна для каналов с несколькими тысячами подписчиков.

Помимо того, в рамках нового обновления были добавлены и оптимизированы другие функции. Фотографию, видеозапись или файл можно прикрепить при редактировании сообщения, а не "удалять его и начинать все заново". Также в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Можно и узнать точное количество поставленных реакций на публикацию, удерживая счетчик с нужной реакцией.