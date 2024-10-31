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Telegram станет видеоплатформой

Telegram станет видеоплатформой Telegram сделал "первый шаг" к тому, чтобы стать видеоплатформой.
ИКТ
31 октября 2024 г. 22:18
Telegram станет видеоплатформой

Telegram сделал "первый шаг" к тому, чтобы стать видеоплатформой.

Как передает Report, об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Соцсеть будет "сжимать" видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для пользователей.

"Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество на основе скорости вашего соединения", – написал он.

В блоге Telegram уточняется, что такая функция пока доступна для каналов с несколькими тысячами подписчиков.

Помимо того, в рамках нового обновления были добавлены и оптимизированы другие функции. Фотографию, видеозапись или файл можно прикрепить при редактировании сообщения, а не "удалять его и начинать все заново". Также в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Можно и узнать точное количество поставленных реакций на публикацию, удерживая счетчик с нужной реакцией.

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