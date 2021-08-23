IHS Markit: Рост мирового ВВП в этом году составит почти 6%

В 2025 году мировая экономика замедлится до 3%

Рост мировой экономики может составить в текущем году 5,7% и замедлиться до 3% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе исполнительного директора по глобальной экономике аналитической компании IHS Markit Сары Джонсон.

"Ожидается, что после спада на 3,4% в 2020 году мировой реальный ВВП вырастет на 5,7% в 2021 году и на 4,5% в 2022 году, что будет обусловлено значительным восстановлением потребительских расходов и бизнес инвестиций", — отмечается в нем.

Рост будет постепенно замедляться, составив в 2025 году 3%. Однако этот показатель будет лучше зафиксированных в докризисном 2019 году 2,7% роста.