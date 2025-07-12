О нас

Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Азербайджанская нефть продолжает дорожать Цена Azeri Light вновь выросла
Энергетика
12 июля 2025 г. 10:42
Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $1,19 или 1,6% - до $75,59.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,63.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB выросла на $1,19 или 1,63%, составив $74,37.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price rising
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Бизнес-центр Ханкенди предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
ФотоБизнес-центр "Ханкенди" предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
6 июля 2025 г. 14:47
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi