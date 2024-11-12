Суд в Нидерландах примет решение по выбросам в отношении британской Shell

Голландский суд 12 ноября примет решение о том, останется ли в силе постановление 2021 года, требующее от британской компании Shell резкого сокращения выбросов парниковых газов.

Голландский суд 12 ноября примет решение о том, останется ли в силе постановление 2021 года, требующее от британской компании Shell резкого сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Решение окружного суда Гааги обязывает Shell сократить к 2030 году абсолютные выбросы, в том числе от использования их продуктов клиентами, до 45% показателя 2019 года.

Суд может либо оставить решение в силе полностью, либо отменить его, либо изменить, например, исключив выбросы, вызванные клиентами Shell.

Агентство напоминает, что данное решение будет вынесено на фоне проведения саммита COP29.

Ожидается, что независимо от результата, решение, которое будет вынесено 12 ноября, не станет концом дела, поскольку обе стороны могут подать дополнительную апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Shell заявила, что решение заставит компанию сократить бизнес без какой-либо пользы для борьбы с изменением климата, поскольку клиенты просто перейдут к другим поставщикам.

Компания также утверждала, что решению не хватает юридической базы и что корпорации не могут нести ответственность за выбросы своих клиентов.

"Мы согласны с тем, что миру необходимы срочные меры по борьбе с изменением климата, но у нас другой взгляд на то, как должна быть достигнута эта цель. Сосредоточившись на одной компании и только на поставках энергии, а не на спросе на нее, мы считаем, что решение неэффективно и даже контрпродуктивно в решении проблемы изменения климата", - говорится в заявлении компании.

В начале этого года на апелляционных слушаниях Shell заявила, что требования по сокращению выбросов могут быть предъявлены компаниям только государствами, а не судами.

В 2019 году организация "Друзья Земли - Нидерланды", подавшая иск вместе с другими климатическими группами от имени граждан Нидерландов, заявила о поддержке недавнего решения Европейского суда по правам человека, подтверждающего, что изменение климата является вопросом прав человека.

В первоначальном решении судьи отметили, что климатическая политика Shell была "неконкретной и полной условностей", и существовал риск нарушения компанией обязательств по сокращению выбросов.

Поэтому суд предписал Shell сократить абсолютные уровни выбросов, хотя собственные цели Shell теоретически могли позволить компании увеличить производство.

Shell заявила, что сейчас находится на пути выполнения судебного решения, в частности, в прошлом году выбросы были на 30% ниже уровня 2016 года. Однако, компания сократила свои операции в сфере возобновляемой энергии в последние годы, хотя планирует инвестировать 10-15 миллиардов долларов в низкоуглеродную энергетику в 2023-2025 гг.

В начале этого года компания отказалась от своей предыдущей цели сократить углеродную интенсивность на 45% к 2035 году, ослабив целевые показатели для продаваемых продуктов до сокращения чистой углеродной интенсивности на 15-20% к 2030 году по сравнению с 2016 годом.

Заседание Апелляционного суда в Гааге начнется 12 ноября в 11:00 по бакинскому времени.