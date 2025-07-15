Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в 1,6 раза

Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в 1,6 раза

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал 709,9 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики, это на 265,9 млн кВт/ч или в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За 6 месяцев страна импортировала 81,1 млн кВт/ч электроэнергии, что на 15,3 млн кВт/ч, или на 15,9%, меньше, чем годом ранее.

За отчетный период производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 291,5 млн кВт/ч, или на 2,2%, до 13 млрд 849,3 млн кВт/ч.