​SOCAR в прошлом году перечислил в бюджет 1,5 млрд. манатов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в декабре 2015 года перечислила в госбюджет средства в объеме 75,32 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в целом, в 2015 году в госбюджет перечислено 1 480,195 млн. манатов.

Кроме того, в декабре прошлого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,688 млн. манатов, что означает рост на 982 тыс. манатов или 8,4% в сравнении с декабрем 2014 года.

Отметим, что перечисления компании в ГФСЗ в 2015 году составили 139,294 млн. манатов.