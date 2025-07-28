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В Шеки пройдет гастрономический фестиваль

В Шеки пройдет гастрономический фестиваль 16:27 В Шеки пройдет местный аналог гастрономического фестиваля Terra Madre международной организации Slow Food.
Туризм
28 июля 2025 г. 16:51
В Шеки пройдет гастрономический фестиваль

В Шеки пройдет местный аналог гастрономического фестиваля Terra Madre международной организации Slow Food.

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму Азербайджана уже начаты подготовительные работы.

Мероприятие планируется провести на площади в 3 тыс. кв. м, вмещающем 5 тыс. человек.

В рамках фестиваля планируется организовать доставку гостей из Баку, а также из Шамахинского, Исмаиллинского, Лянкяранского, Габалинского, Гахского районов и Восточно-Зангезурского экономического района.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə beynəlxalq təşkilatın qida festivalı təşkil ediləcək

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