Наводнения в Румынии привели к жертвам и эвакуации сотен человек

В результате наводнений в Румынии сотни человек были эвакуированы, еще один погиб.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.
Отмечается, что около 25 деревень пострадали от сильной непогоды, в результате которой были повреждены дороги и дома.
Службы спасения задействовали три вертолета для поиска людей, застрявших в зоне наводнения.
Агентство по управлению водными ресурсами Министерства окружающей среды Румынии сообщило, что в некоторых реках зафиксирован рекордно высокий уровень воды. По его данным, ведутся ремонтные работы на обрушившихся в результате стихии мостах.