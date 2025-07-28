Наводнения в Румынии привели к жертвам и эвакуации сотен человек

Наводнения в Румынии привели к жертвам и эвакуации сотен человек

В результате наводнений в Румынии сотни человек были эвакуированы, еще один погиб.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что около 25 деревень пострадали от сильной непогоды, в результате которой были повреждены дороги и дома.

Службы спасения задействовали три вертолета для поиска людей, застрявших в зоне наводнения.

Агентство по управлению водными ресурсами Министерства окружающей среды Румынии сообщило, что в некоторых реках зафиксирован рекордно высокий уровень воды. По его данным, ведутся ремонтные работы на обрушившихся в результате стихии мостах.