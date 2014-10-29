SOCAR провела сейсморазведку на сухопутной площади

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила сейсморазведку 3D на сухопутной площади "Газанбулаг-Зиядхан". Как сообщили Report в SOCAR, сейсморазведку осуществляло производственное отделение управления геофизики и геологии "Геофизическая разведка" по заказу ПО Azneft.

Работы проводились с целью уточнения геологического строения площади и определения ареала распространения углеводородов, изучения перспектив нефтегазоносности зоны. В настоящее время полученные данные находятся на стадии обработки.

Отметим, что площадь "Газанбулаг-Зиядхан" находится в Гянджинском газоносном районе. Сейсморазведка была осуществлена на площади в 100 кв. км. Проведенные работы позволят определить наиболее оптимальные направления для проведения поисково-буровых работ.