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Шахбазов обсудил с представителем парламента Британии сотрудничество в рамках энергоперехода 

Шахбазов обсудил с представителем парламента Британии сотрудничество в рамках энергоперехода  Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с заместителем государственного секретаря в Департаменте энергетической безопасности и чистого нуля парламента Великобритании Керри Маккарти в рамках своего визита в Бразилию.
Энергетика
3 октября 2024 г. 10:26
Шахбазов обсудил с представителем парламента Британии сотрудничество в рамках энергоперехода 

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с заместителем государственного секретаря в Департаменте энергетической безопасности и чистого нуля парламента Великобритании Керри Маккарти в рамках своего визита в Бразилию.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

"Обсудили партнерство с Великобританией в вопросе энергоперехода, в том числе проект солнечной электростанции "Шафаг", который мы реализуем совместно с компанией bp. Также обсудили энергетические инициативы председательства COP29, рассмотрели предложения Великобритании о сотрудничестве, способствующие энергетическому переходу", - написал он.

Напомним, министр энергетики Пярвиз Шахбазов накануне отправился с визитом в Бразилию по приглашению министра горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Александра Сильвейры.

Министр и возглавляемая им делегация сегодня примут участие в 15-й министерской встрече по чистой энергии (CEM-15) и 9-й министерской встрече по инновационной миссии (Ml9) в Фос-ду-Игуасу, а 4 октября - в 4-й министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 и 4-м диалоге высокого уровня по энергетическому переходу под председательством исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.

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