Шахбазов обсудил с представителем парламента Британии сотрудничество в рамках энергоперехода

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с заместителем государственного секретаря в Департаменте энергетической безопасности и чистого нуля парламента Великобритании Керри Маккарти в рамках своего визита в Бразилию.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с заместителем государственного секретаря в Департаменте энергетической безопасности и чистого нуля парламента Великобритании Керри Маккарти в рамках своего визита в Бразилию.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

"Обсудили партнерство с Великобританией в вопросе энергоперехода, в том числе проект солнечной электростанции "Шафаг", который мы реализуем совместно с компанией bp. Также обсудили энергетические инициативы председательства COP29, рассмотрели предложения Великобритании о сотрудничестве, способствующие энергетическому переходу", - написал он.

In #Brazil , we met with Ms. Kerry McCarthy, UK Parliamentary Under-Secretary of State at the Department for Energy Security and Net Zero of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In our partnership with the #UK on the transition to #cleanenergy , we discussed… pic.twitter.com/NzwKHyqpHW — Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) October 3, 2024

Напомним, министр энергетики Пярвиз Шахбазов накануне отправился с визитом в Бразилию по приглашению министра горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Александра Сильвейры.

Министр и возглавляемая им делегация сегодня примут участие в 15-й министерской встрече по чистой энергии (CEM-15) и 9-й министерской встрече по инновационной миссии (Ml9) в Фос-ду-Игуасу, а 4 октября - в 4-й министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 и 4-м диалоге высокого уровня по энергетическому переходу под председательством исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.