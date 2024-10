Шахбазов обсудил с представителем парламента Британии сотрудничество в рамках энергоперехода 

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с заместителем государственного секретаря в Департаменте энергетической безопасности и чистого нуля парламента Великобритании Керри Маккарти в рамках своего визита в Бразилию.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

"Обсудили партнерство с Великобританией в вопросе энергоперехода, в том числе проект солнечной электростанции "Шафаг", который мы реализуем совместно с компанией bp. Также обсудили энергетические инициативы председательства COP29, рассмотрели предложения Великобритании о сотрудничестве, способствующие энергетическому переходу", - написал он.