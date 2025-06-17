Президент США: Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что все должны немедленно покинуть иранскую столицу.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что все должны немедленно покинуть иранскую столицу.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Иран должен был подписать "сделку" по своей ядерной программе, которую я сказал им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал он. Американский лидер не пояснил смысла своих слов.