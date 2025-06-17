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Президент США: Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана

Президент США: Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что все должны немедленно покинуть иранскую столицу.
Другие страны
17 июня 2025 г. 02:56
Президент США: Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что все должны немедленно покинуть иранскую столицу.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Иран должен был подписать "сделку" по своей ядерной программе, которую я сказал им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал он. Американский лидер не пояснил смысла своих слов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: Hər kəs dərhal Tehranı tərk etməlidir

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