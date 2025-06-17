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Канада и США могут завершить переговоры по торговой сделке в течение 30 дней

Канада и США могут завершить переговоры по торговой сделке в течение 30 дней Торговые переговоры между Оттавой и Вашингтоном могут завершиться в течение ближайших 30 дней.
Другие страны
17 июня 2025 г. 03:49
Канада и США могут завершить переговоры по торговой сделке в течение 30 дней

Торговые переговоры между Оттавой и Вашингтоном могут завершиться в течение ближайших 30 дней.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе.

"Сегодня премьер-министр Марк Карни встретился с президентом США Дональдом Трампом на саммите лидеров G7, они обсудили текущие торговые проблемы, - говорится в заявлении. - В связи с этим лидеры договорились продолжить переговоры по заключению торгового соглашения в ближайшие 30 дней". Кроме того, Карни и Трамп обсудили вопросы безопасности.

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