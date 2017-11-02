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    В ходе протестов в Эритреи погибло 28 человек

    Причиной протестов стало решение правительства запретить ношение религиозных головных уборов

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В ходе протестов оппозиции в Эритреи погибло 28, ранено 100 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Aljazeera, об этом оппозиционная  Демократическая организация "Красное море Афар"  сообщила в социальной сети Facebook.

    Протестующие обратились к международному сообществу и правозащитным организациям с целью привлечь виновных к ответственности .

    Отметим,что причиной протестов во вторник в столице Асмэра послужило решение правительства запретить ношение религиозных головных уборов в школах и приостановить религиозное образование.

    Вслед за этим сотни студентов вышли на акции протеста. 

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