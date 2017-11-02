В ходе протестов в Эритреи погибло 28 человек

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В ходе протестов оппозиции в Эритреи погибло 28, ранено 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на Aljazeera, об этом оппозиционная Демократическая организация "Красное море Афар" сообщила в социальной сети Facebook.

Протестующие обратились к международному сообществу и правозащитным организациям с целью привлечь виновных к ответственности .

Отметим,что причиной протестов во вторник в столице Асмэра послужило решение правительства запретить ношение религиозных головных уборов в школах и приостановить религиозное образование.

Вслед за этим сотни студентов вышли на акции протеста.