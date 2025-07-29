В Китае из-за ливней погибли 30 человек

Проливные дожди в Пекине и вызванные ими наводнения привели к гибели 30 человек, власти эвакуировали более 80 тыс. жителей.

Проливные дожди в Пекине и вызванные ими наводнения привели к гибели 30 человек, власти эвакуировали более 80 тыс. жителей.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

По его сведения, 28 погибших - жители района Миюнь в северной части города. На территории, пострадавшей от ливней, повреждены автомагистрали и линии электропередачи.

Среднее количество осадков, выпавших в Пекине за последние несколько дней, составляет порядка 166 мм. В отдельных районах города этот показатель достигает 544 мм. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия, чтобы не допустить человеческих жертв.