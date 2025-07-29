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Во Франции расследуют возможный заказ на убийство адвоката Нетаньяху

Во Франции расследуют возможный заказ на убийство адвоката Нетаньяху Власти Франции начали расследование возможного заказа на убийство адвоката премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Оливье Пардо.
Другие страны
29 июля 2025 г. 05:22
Во Франции расследуют возможный заказ на убийство адвоката Нетаньяху

Власти Франции начали расследование возможного заказа на убийство адвоката премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Оливье Пардо.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По его информации, Пардо рассказал об этом после того, как один из бывших заключенных и в прошлом информатор полиции Руди Терранова, сообщил ему 16 июля, что во время поездки в Сенегал члены движения "Хезболлах" обратились к нему с целью заказа покушения на Пардо. Он также отметил, что адвокат был выбран целью из-за его работы с Нетаньяху.

"Я уверен, что судебная система определит, является ли это реальной или фантомной угрозой", - заявил Пардо AFP.

Отмечается, что Руди Терранова был задержан полицией 21 июля в рамках расследования этого дела.

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