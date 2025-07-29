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ВС Таиланда обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

ВС Таиланда обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня.
Другие страны
29 июля 2025 г. 05:51
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя армии Таиланда.

"После объявления о прекращении огня поступили сообщения о беспорядках в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между двумя сторонами, которая продолжалась до сегодняшнего утра", - приводит AFP слова представителя армии Ритча Суксуванон.

Ранее глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между азиатскими странами по итогам переговоров исполняющего обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхама Вечаячая и главы кабмина Камбоджи Хун Манета, которые состоялись в Куала-Лумпуре. Режим прекращения огня на приграничной территории между Таиландом и Камбоджей вступил в силу в понедельник 28 июля после пятидневных военных столкновений.

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