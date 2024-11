Израиль сообщил о пяти пострадавших при нападении после матча в Амстердаме

Израильские болельщики подверглись нападению после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы.

Как передает Report , об этом сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в X.

"Мы получаем очень тревожные сообщения о случаях крайнего насилия в отношении израильтян и евреев на улицах городов Голландии. В Европе в 2024 году происходят погромы. Таково истинное лицо сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Настало время для ООН немедленно и недвусмысленно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников, власти Нидерландов должны немедленно предпринять решительные действия против терроризма", - отметил дипломат, разместив видеозапись нападения людей, на одежде которых видны символы палестинского государства.

Израильский новостной портал Ynet передает, что инцидент произошел у выхода из здания стадиона. По меньшей мере пять болельщиков получили ножевые ранения, некоторые были сбиты проезжавшим автомобилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился эвакуировать израильтян из Амстердама. "Премьер-министр распорядился немедленно направить два спасательных самолета для оказания помощи нашим гражданам", - сообщила канцелярия главы правительства.