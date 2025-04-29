Премьер Испании раскрыл детали масштабного блэкаута в стране

В энергосистеме Испании всего за 5 секунд внезапно были потеряны 15 гигаватт электричества.

В энергосистеме Испании всего за 5 секунд внезапно были потеряны 15 гигаватт электричества.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель испанского правительства Педро Санчес.

"Что касается причин массового отключения электроэнергии, то о чем нам сообщают техники - что в 12:33 по местному (14:33 по бакинскому) времени этим утром 15 гигаватт производства энергии внезапно было потеряно из системы всего за 5 секунд", - отметил премьер.

"Такого никогда раньше не случалось", - уточнил он, добавив, что этот объем эквивалентен 60% национального спроса.

Напомним, что масштабный блэкаут произошел в Испании, Португалии и части Франции, что привело к приостановке полетов самолетов, остановке общественного транспорта и приостановке работы больниц.

К настоящему времени неизвестно, что спровоцировало данную ситуацию, специалисты также не исключают версию кибератаки.

Португалия, как отмечает Reuters, предположила, что проблема возникла в Испании, а Испания указала на разрыв связей с Францией.