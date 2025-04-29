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ВПК Британии запрещает сотрудникам говорить о работе в китайских авто

ВПК Британии запрещает сотрудникам говорить о работе в китайских авто Компании ВПК Великобритании вводят новые ограничения для своих сотрудников, опасаясь стать жертвами промышленного шпионажа.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 03:27
ВПК Британии запрещает сотрудникам говорить о работе в китайских авто

Компании ВПК Великобритании вводят новые ограничения для своих сотрудников, опасаясь стать жертвами промышленного шпионажа.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times.

По ее сведениям, в некоторых случаях правила безопасности предусматривают запрет на подключение смартфонов к USB-разъемам произведенных в Китае автомобилей.

Британские производители вооружений боятся, что через китайскую технику на смартфоны может быть установлено вредоносное ПО. Продукция китайского автопрома в последнее время привлекает особое внимание в связи с ростом спроса на недорогие электромобили из КНР.

"Меры безопасности были значительно усилены. Нет сомнений, что китайская разведка очень активно работает, - заявил изданию источник в британской оборонной отрасли. - Насколько мне известно, на уровне Минобороны была проведена определенная работа, продиктованная опасениями по поводу китайских автомобилей и огромного количества технологических элементов в них. Многие компании стали обращать на это гораздо больше внимания, и спецслужбы, само собой, тоже за этим следят".

В статье указывается, что некоторые компании запрещают сотрудникам парковать китайские автомобили на корпоративных стоянках, обсуждать рабочие вопросы, находясь в них, а также подключать к ним свои смартфоны с помощью USB-кабелей и Bluetooth. Сообщается, что некоторые схожие правила действуют уже несколько лет и не были ответом на какие-либо конкретные шаги китайских властей или силовых структур. Помимо британских компаний, правила безопасности на своих предприятиях в Великобритании ужесточили американской Lockheed Martin и французская Thales.

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