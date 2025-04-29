ВПК Британии запрещает сотрудникам говорить о работе в китайских авто

Компании ВПК Великобритании вводят новые ограничения для своих сотрудников, опасаясь стать жертвами промышленного шпионажа.

Компании ВПК Великобритании вводят новые ограничения для своих сотрудников, опасаясь стать жертвами промышленного шпионажа.

Как передает Report , об этом пишет газета The Times.

По ее сведениям, в некоторых случаях правила безопасности предусматривают запрет на подключение смартфонов к USB-разъемам произведенных в Китае автомобилей.

Британские производители вооружений боятся, что через китайскую технику на смартфоны может быть установлено вредоносное ПО. Продукция китайского автопрома в последнее время привлекает особое внимание в связи с ростом спроса на недорогие электромобили из КНР.

"Меры безопасности были значительно усилены. Нет сомнений, что китайская разведка очень активно работает, - заявил изданию источник в британской оборонной отрасли. - Насколько мне известно, на уровне Минобороны была проведена определенная работа, продиктованная опасениями по поводу китайских автомобилей и огромного количества технологических элементов в них. Многие компании стали обращать на это гораздо больше внимания, и спецслужбы, само собой, тоже за этим следят".

В статье указывается, что некоторые компании запрещают сотрудникам парковать китайские автомобили на корпоративных стоянках, обсуждать рабочие вопросы, находясь в них, а также подключать к ним свои смартфоны с помощью USB-кабелей и Bluetooth. Сообщается, что некоторые схожие правила действуют уже несколько лет и не были ответом на какие-либо конкретные шаги китайских властей или силовых структур. Помимо британских компаний, правила безопасности на своих предприятиях в Великобритании ужесточили американской Lockheed Martin и французская Thales.