Ракета Atlas V вывела на орбиту первую группу интернет-спутников компании Amazon

Американская ракета Atlas V вывела на орбиту первую группу интернет-спутников компании Amazon.

Американская ракета Atlas V вывела на орбиту первую группу интернет-спутников компании Amazon.

Как передает Report , об этом сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).

Запуск ракеты был осуществлен с 41-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 19:01 по времени Восточного побережья США (во вторник в 03:01 по Баку). Примерно через 18 минут спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на заданную орбиту.

В рамках проекта Kuiper на орбиты высотой 590, 610 и 630 км выведена партия из 27 операционных аппаратов. В 2023 году уже были запущены два тестовых интернет-спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная спутниковая группировка компании Amazon к 2027-2028 годам будет состоять из 3236 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет-подключения.