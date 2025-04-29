Бывший вынужденный переселенец из Сарыджалы: Я возвращаюсь домой спустя 33 года

Мне крайне трудно выразить свои чувства словами, спустя 33 года моя самая заветная мечта воплощается в жизнь, и я возвращаюсь домой.

Мне крайне трудно выразить свои чувства словами, спустя 33 года моя самая заветная мечта воплощается в жизнь, и я возвращаюсь домой.

Как передает Report , об этом сказал бывший вынужденный переселенец Альяр Мамедов, возвращающийся в село Сарыджалы Агдамского района.

"Наше государство создало для нас все условия. У нас будут просторные и комфортные дома, полностью обеспечена инфраструктура. Теперь наш долг - жить, работать и строить на этой земле", - подчеркнул он.

Альяр Мамедов также выразил благодарность азербайджанской армии, оказавшей неоценимые услуги в освобождении наших земель от оккупации, и с уважением почтил светлую память шехидов: "Мы благодарны президенту, Верховному Главнокомандующему, нашей победоносной армии за то, что они подарили нам радость этих дней. Да упокоит Аллах души шехидов и дарует здоровья нашим гази", - заключил он.