О нас

Бывший вынужденный переселенец из Сарыджалы: Я возвращаюсь домой спустя 33 года

Бывший вынужденный переселенец из Сарыджалы: Я возвращаюсь домой спустя 33 года Мне крайне трудно выразить свои чувства словами, спустя 33 года моя самая заветная мечта воплощается в жизнь, и я возвращаюсь домой.
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 06:12
Бывший вынужденный переселенец из Сарыджалы: Я возвращаюсь домой спустя 33 года

Мне крайне трудно выразить свои чувства словами, спустя 33 года моя самая заветная мечта воплощается в жизнь, и я возвращаюсь домой.

Как передает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Альяр Мамедов, возвращающийся в село Сарыджалы Агдамского района.

"Наше государство создало для нас все условия. У нас будут просторные и комфортные дома, полностью обеспечена инфраструктура. Теперь наш долг - жить, работать и строить на этой земле", - подчеркнул он.

Альяр Мамедов также выразил благодарность азербайджанской армии, оказавшей неоценимые услуги в освобождении наших земель от оккупации, и с уважением почтил светлую память шехидов: "Мы благодарны президенту, Верховному Главнокомандующему, нашей победоносной армии за то, что они подарили нам радость этих дней. Да упокоит Аллах души шехидов и дарует здоровья нашим гази", - заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sarıcalıya köç edən keçmiş köçkün: 33 ildən sonra ən böyük arzuma çatıram

Другие новости из категории

Зафар Мамедов: В Баллыдже нас ждут счастливые дни
Зафар Мамедов: В Баллыдже нас ждут счастливые дни
29 апреля 2025 г. 06:33
Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат
ФотоПрезидент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат
28 апреля 2025 г. 21:09
Азербайджан избран временным председателем TÜRK-AY
ФотоАзербайджан избран временным председателем TÜRK-AY
28 апреля 2025 г. 19:36
Азербайджан избран председателем в Платформе НПО Глобального Юга
Азербайджан избран председателем в Платформе НПО Глобального Юга
28 апреля 2025 г. 17:01
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахе, его состояние стабильное - ОБНОВЛЕНО
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахе, его состояние стабильное - ОБНОВЛЕНО
28 апреля 2025 г. 14:00
Прибывшим в Ходжалы жителям вручены ключи от квартир
ФотоПрибывшим в Ходжалы жителям вручены ключи от квартир
28 апреля 2025 г. 13:18
Омбудсмен: Поступают жалобы на нарушение требований безопасности персональных данных
Омбудсмен: Поступают жалобы на нарушение требований безопасности персональных данных
28 апреля 2025 г. 12:52
Бахар Мурадова: Влияние цифровизации и ИИ на рабочие места усиливается
Бахар Мурадова: Влияние цифровизации и ИИ на рабочие места усиливается
28 апреля 2025 г. 12:26
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1925,4 га
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1925,4 га
28 апреля 2025 г. 11:31
Президент Азербайджана: Мы решительно работаем над сокращением разрыва между Глобальным Севером и Глобальным Югом
Президент Азербайджана: Мы решительно работаем над сокращением разрыва между Глобальным Севером и Глобальным Югом
28 апреля 2025 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi