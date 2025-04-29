На парламентских выборах в Канаде лидирует правящая Либеральная партия

Правящая Либеральная партия премьер-министра Марка Карни лидирует на досрочных парламентских выборах в Канаде.

Правящая Либеральная партия премьер-министра Марка Карни лидирует на досрочных парламентских выборах в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы первые данные, опубликованные в понедельник национальной избирательной комиссией.

В настоящее время данные поступают с участков из Атлантической Канады, где голосование уже завершилось. Либералы сейчас побеждают в 15 из 343 избирательных округов, а главная оппозиционная Консервативная партия Канады - в пяти. Представители остальных партий пока не получают ни одного мандата.

Первыми голосование в 19:00 (03:00 по бакинскому времени 29 апреля) завершили жители острова Ньюфаундленд - самой восточной точки Канады. Сразу после закрытия участков избирком начал обработку данных. Последние участки в Канаде закроются в 19:00 (06:00 по Баку вторника) на Тихоокеанском побережье страны.

В понедельник в Канаде проходят 45-е выборы в Палату общин (нижняя палата парламента). Борьба идет за 343 мандата, для формирования правительства большинства победитель должен получить 172 кресла. Лидер победившей партии станет премьер-министром страны.