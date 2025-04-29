Патрушев: НАТО отрабатывает на учениях сценарии захвата Калининградской области РФ

Североатлантический альянс на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам.
Как передает
"Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности - от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания", - сказал он.
Патрушев обратил внимание на то, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер "угрожает России сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия".