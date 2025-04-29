Патрушев: НАТО отрабатывает на учениях сценарии захвата Калининградской области РФ

Североатлантический альянс на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам.

Североатлантический альянс на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам.

Как передает Report , об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности - от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания", - сказал он.

Патрушев обратил внимание на то, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер "угрожает России сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия".