О нас

Патрушев: НАТО отрабатывает на учениях сценарии захвата Калининградской области РФ

Патрушев: НАТО отрабатывает на учениях сценарии захвата Калининградской области РФ Североатлантический альянс на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам.
В регионе
29 апреля 2025 г. 03:33
Патрушев: НАТО отрабатывает на учениях сценарии захвата Калининградской области РФ

Североатлантический альянс на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности - от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания", - сказал он.

Патрушев обратил внимание на то, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер "угрожает России сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Patruşev: NATO təlimlər zamanı Kalininqradın ələ keçirilməsi ssenarilərini tətbiq edir

Другие новости из категории

СМИ: Следующий раунд консультаций США и Ирана пройдет в Риме 3 мая
СМИ: Следующий раунд консультаций США и Ирана пройдет в Риме 3 мая
28 апреля 2025 г. 23:53
Эрдоган о землетрясениях: Стамбул не может терпеть халатность и безразличие
Эрдоган о землетрясениях: Стамбул не может терпеть халатность и безразличие
28 апреля 2025 г. 23:29
СМИ: Иран предложил евротройке провести встречу по ядерной программе в Риме
СМИ: Иран предложил "евротройке" провести встречу по ядерной программе в Риме
28 апреля 2025 г. 22:52
Эрдоган призвал Индию и Пакистан к дипломатическому урегулированию кризиса
Эрдоган призвал Индию и Пакистан к дипломатическому урегулированию кризиса
28 апреля 2025 г. 22:25
Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек
Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек
28 апреля 2025 г. 21:41
Гия Вольский: У Грузии есть потенциал для обеспечения безопасности в регионе
Гия Вольский: У Грузии есть потенциал для обеспечения безопасности в регионе
28 апреля 2025 г. 20:55
Премьер-министр Эстонии: Надеюсь на скорое подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном
Премьер-министр Эстонии: Надеюсь на скорое подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном
28 апреля 2025 г. 20:45
Пашинян: Армения и Азербайджан могут подписать заявление о выходе из структур Минской группы
Пашинян: Армения и Азербайджан могут подписать заявление о выходе из структур Минской группы
28 апреля 2025 г. 20:25
Начался официальный визит президента Грузии в Армению
Начался официальный визит президента Грузии в Армению
28 апреля 2025 г. 20:14
Пашинян: Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией
Пашинян: Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией
28 апреля 2025 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi