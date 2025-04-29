Трамп может смягчить таможенные пошлины для автопроизводителей

Президент США Дональд Трамп планирует вывести автопроизводителей из-под действия некоторых таможенных пошлин.

Президент США Дональд Трамп планирует вывести автопроизводителей из-под действия некоторых таможенных пошлин.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, на компании, которые уже платят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, не будут распространяться другие тарифы, например касающиеся ввоза стали и алюминия. Причем, после объявления этого решения Трампа, автопроизводителям будут возмещены уже уплаченные ими пошлины.

Американская администрация также пересмотрит тарифы на импорт запчастей для автомобилей, которые должны вступить в силу 3 мая и составить 25%, добавляет The Wall Street Journal. Эти меры, как ожидается, дадут автопроизводителям время на перенос цепочек поставок и серьезно поддержат компании в краткосрочной перспективе.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.