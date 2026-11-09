Трамп намерен массово помиловать своих соратников перед уходом с поста президента

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать большое количество указов о помиловании своих помощников и советников до завершения президентского срока в январе 2029 года, чтобы защитить их от возможного уголовного преследования.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу CBS News.

"Я намерен издать огромное число помилований", - заявил Трамп.

Президент в шутку отметил, что готов таким образом защитить от возможного преследования со стороны демократов всех, кто во время его второго срока приближался хотя бы на тысячу миль к Овальному кабинету Белого дома.

"Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной, когда я потратил четыре года, защищаясь от радикально настроенных лиц и сумасшедших", - пояснил он.

В ходе интервью Трампа также спросили, намерен ли он подписать указ о помиловании самого себя. Президент ответил отрицательно, однако добавил, что не видит в таком решении ничего необоснованного.

На уточняющий вопрос о том, считает ли он себя вправе помиловать самого себя, Трамп ответил: "Да, считаю".

Кроме того, американский лидер признался, что не готов простить некоторых своих политических противников, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Могу я быть честным? Я, вероятно, не смогу этого сделать, поскольку действительно ненавижу некоторых своих врагов. И всегда буду", - заявил Трамп.