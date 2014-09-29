Торговая делегация Великобритании посетит Азербайджан

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая советником Департамента торговли и инвестиций Великобритании Марком Хиггинсом, посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане, в ходе визита с 30 сентября по 2 октября делегация проведет ряд встреч с представителями азербайджанских компаний.

В состав делегации вошли представители британских компаний в сфере образования, телекоммуникации, машиностроения и управленческого консалтинга. Целью визита является укрепление торговых и бизнес-контактов между предпринимателями Азербайджана и Великобритании.