О нас

Дамбраускас: Извлечем уроки из первой игры с "Целе"

Дамбраускас: Извлечем уроки из первой игры с "Целе" "Сабах" извлечет уроки из игры с "Целе" (2:3) в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА.
Футбол
10 июля 2025 г. 22:44
Дамбраускас: Извлечем уроки из первой игры с Целе

"Сабах" извлечет уроки из игры с "Целе" (2:3) в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанской команды Валдас Дамбраускас на пресс-конференции после игры со словенским клубом.

"Хочу поздравить "Целе" и выразить благодарность болельщикам. К сожалению, мы проиграли. Мы должны извлечь уроки из этой игры и выступить лучше. У нас было мало информации о сопернике. Мы играли против очень хорошей команды и знали, что они будут использовать навесы. К сожалению, мы не смогли правильно воспользоваться голевыми моментами. Иногда спешка была не в нашу пользу", - заявил специалист.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 17 июля в Словении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Valdas Dambrauskas: "Sele" ilə ilk oyundan dərs çıxaracağıq"

Другие новости из категории

Главный тренер Целе: На поле мы оказались сильнее
Главный тренер "Целе": На поле мы оказались сильнее
10 июля 2025 г. 22:26
Футболиста испанского клуба Атлетик Альвареса отстранили за допинг
Футболиста испанского клуба "Атлетик" Альвареса отстранили за допинг
10 июля 2025 г. 22:06
Лига Европы УЕФА: Сабах проиграл словенскому клубу
ФотоЛига Европы УЕФА: "Сабах" проиграл словенскому клубу
10 июля 2025 г. 21:59
Сборная Азербайджана потеряла три позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Азербайджана потеряла три позиции в рейтинге ФИФА
10 июля 2025 г. 13:09
Карван расстался с пятью футболистами
"Карван" расстался с пятью футболистами
10 июля 2025 г. 11:02
Сабах проведет свой первый матч в Лиге Европы УЕФА
"Сабах" проведет свой первый матч в Лиге Европы УЕФА
10 июля 2025 г. 09:34
Очевидец: Жота не превышал скорость
Очевидец: Жота не превышал скорость
10 июля 2025 г. 06:52
ПСЖ разгромил Реал и вышел в финал клубного чемпионата мира
ПСЖ разгромил "Реал" и вышел в финал клубного чемпионата мира
10 июля 2025 г. 01:43
Потенциальные соперники Карабаха в Лиге чемпионов УЕФА встретились в Дублине
Потенциальные соперники "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА встретились в Дублине
10 июля 2025 г. 01:17
Мбаппе впервые выйдет в стартовом составе Реала на клубном ЧМ
Мбаппе впервые выйдет в стартовом составе "Реала" на клубном ЧМ
9 июля 2025 г. 22:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi