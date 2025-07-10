Дамбраускас: Извлечем уроки из первой игры с "Целе"

"Сабах" извлечет уроки из игры с "Целе" (2:3) в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА.

"Сабах" извлечет уроки из игры с "Целе" (2:3) в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанской команды Валдас Дамбраускас на пресс-конференции после игры со словенским клубом.

"Хочу поздравить "Целе" и выразить благодарность болельщикам. К сожалению, мы проиграли. Мы должны извлечь уроки из этой игры и выступить лучше. У нас было мало информации о сопернике. Мы играли против очень хорошей команды и знали, что они будут использовать навесы. К сожалению, мы не смогли правильно воспользоваться голевыми моментами. Иногда спешка была не в нашу пользу", - заявил специалист.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 17 июля в Словении.