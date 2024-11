Хикмет Гаджиев: В Азербайджане за 4 года жертвами минного террора Армении стали 382 человека

С 10 ноября 2020 года по 11 ноября 2024 года 382 гражданина Азербайджана стали жертвами мин, заложенных Арменией в период военной оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем посте на платформе "X".

Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает испытывать последствия 30-летней армянской оккупации: "Число жертв мин в Азербайджане растет. Страна, по-прежнему, страдает от последствий 30-летней военной оккупации со стороны Армении".

Согласно данным, с 10 ноября 2020 года в Азербайджане 70 человек погибли и 312 получили ранения в результате взрыва мин.

Среди погибших 55 человек это гражданские лица, 15 - военные, среди раненных - 143 гражданских и 169 военных.

С 1991 года по данным ANAMA жертвами мин стали свыше 3400 человек, из которых 359 - дети и 38 - женщины.