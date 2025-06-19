Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан РФ, Белоруссии, КНДР и Ирана

Власти Новой Зеландии объявили о новых ограничениях в отношении российских и белорусских предприятий и граждан, а также внесла в санкционный список четырех граждан КНДР и двух граждан Ирана.

Власти Новой Зеландии объявили о новых ограничениях в отношении российских и белорусских предприятий и граждан, а также внесла в санкционный список четырех граждан КНДР и двух граждан Ирана.

Как передает Report, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

Новые санкции введены против связанных с военно-промышленным комплексом РФ предприятий и граждан, а также сторонников России из Корейской Народно-Демократической Республики, Ирана и Беларуси, указал Питерс, уточнив, что всего новые ограничения затронули 18 физических и юридических лиц. Веллингтон также ввел ограничения в отношении 27 судов российского теневого флота.

Согласно данным МИД, под санкции попали российские предприятия авиапромышленного сектора, в том числе "Аэроскан" и "КБ им. А. С. Яковлева", а также концерн "Калашников".