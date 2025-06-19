Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни.

Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, потенциальная атака может быть совершена 21-22 июня, однако есть вероятность, что планы изменятся. При этом "высшее руководство ряда федеральных агентств" США также ведет подготовку к удару.

Источники сообщили, что позиция американского лидера Дональда Трампа относительно вмешательства США в ирано-израильский конфликт сильно изменилась в последние дни из-за давления со стороны республиканских союзников. По словам источников, сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина США - ред.) активно призывал Трампа рассмотреть возможность военных действий в отношении Тегерана.