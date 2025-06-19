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На Кубу из США прибыл рейс с 89 нелегальными мигрантами

На Кубу из США прибыл рейс с 89 нелегальными мигрантами Группа из 89 нелегальных мигрантов прибыла в среду в аэропорт Гаваны авиарейсом из США. Среди прибывших - 76 мужчин, 12 женщин и ребенок.
Другие страны
19 июня 2025 г. 07:20
На Кубу из США прибыл рейс с 89 нелегальными мигрантами

Группа из 89 нелегальных мигрантов прибыла в среду в аэропорт Гаваны авиарейсом из США. Среди прибывших - 76 мужчин, 12 женщин и ребенок.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел Кубы в соцсети Х.

"В 2025 году на Кубу прибыли уже 20 рейсов с мигрантами из разных стран региона Америки, в общей сложности их число составляет 676", - говорится в публикации.

Такие операции проводятся в соответствии с двусторонними миграционными соглашениями. При этом власти Кубы заявляют о своей приверженности регулярной, безопасной и упорядоченной миграции и предупреждают о рисках, связанных с нелегальным выездом из страны как по морю, так и по суше.

Вместе с тем, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья отметил "ужасные условия содержания мигрантов" в депортационных центрах на юге американского штата Флорида. "Антикубинские политики на юге Флориды пытаются игнорировать ужасные условия содержания мигрантов в центрах содержания под стражей, - написал министр на своей странице в соцсети X. - Они отвлекают внимание от своей ответственности за антииммигрантскую политику правительства США, которая затрагивает кубинские семьи".

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