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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 июня 2025 г. 09:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9496 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,1%, до 2,1656 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9496

100 российских рублей

2,1656

1 австралийский доллар

1,1030

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

0,9968

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1233

1 чешская крона

0,0786

1 китайский юань

0,2365

1 датская крона

0,2614

1 грузинский лари

0,6240

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,2799

10 000 иранских риалов

0,0261

1 шведская крона

0,1760

1 швейцарский франк

2,0738

1 израильский шекель

0,4868

1 канадский доллар

1,2402

1 кувейтский динар

5,5492

100 казахстанских тенге

0,3275

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4834

1 молдавский лей

0,0994

1 норвежская крона

0,1702

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5996

1 польский злотый

0,4559

1 румынский лей

0,3876

1 сербский динар

0,0166

1 сингапурский доллар

1,3210

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3157

1 Турецкая лира

0,0430

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1720

1 Новозеландский доллар

1,0192

Золото

5737,1855

Серебро

62,4900

Платина

2280,7115

Палладий

1807,9585
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.06.2025)

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