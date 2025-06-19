Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9496 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,1%, до 2,1656 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9496
|
100 российских рублей
|
2,1656
|
1 австралийский доллар
|
1,1030
|
1 белорусский рубль
|
0,5676
|
1 болгарский лев
|
0,9968
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1233
|
1 чешская крона
|
0,0786
|
1 китайский юань
|
0,2365
|
1 датская крона
|
0,2614
|
1 грузинский лари
|
0,6240
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,2799
|
10 000 иранских риалов
|
0,0261
|
1 шведская крона
|
0,1760
|
1 швейцарский франк
|
2,0738
|
1 израильский шекель
|
0,4868
|
1 канадский доллар
|
1,2402
|
1 кувейтский динар
|
5,5492
|
100 казахстанских тенге
|
0,3275
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4834
|
1 молдавский лей
|
0,0994
|
1 норвежская крона
|
0,1702
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5996
|
1 польский злотый
|
0,4559
|
1 румынский лей
|
0,3876
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3210
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3157
|
1 Турецкая лира
|
0,0430
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1720
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0192
|
Золото
|
5737,1855
|
Серебро
|
62,4900
|
Платина
|
2280,7115
|
Палладий
|
1807,9585