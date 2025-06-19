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Лидерам стран НАТО на саммите в Гааге на все выступления отведено по шесть минут

Лидерам стран НАТО на саммите в Гааге на все выступления отведено по шесть минут Рабочая программа лидеров государств НАТО на саммите в Гааге 24-25 июня будет состоять из одного пленарного заседания продолжительностью 3,5 часа.
Другие страны
19 июня 2025 г. 06:49
Лидерам стран НАТО на саммите в Гааге на все выступления отведено по шесть минут

Рабочая программа лидеров государств НАТО на саммите в Гааге 24-25 июня будет состоять из одного пленарного заседания продолжительностью 3,5 часа.

Как передает Report, об этом свидетельствует программа саммита, опубликованная на сайте НАТО.

Это означает, что на всю рабочую дискуссию на саммите отведено 210 минут. С учетом обязательного вступительного и заключительного слова, а также времени на подписание итогового заявления саммита, на что обычно уходит в общей сложности 15-20 минут, на все выступления лидерам 32 стран альянса организаторами отводится по 6 минут. И это при условии, что президент США, ограничивать которого на саммитах НАТО не принято, уложится в отведенные ему минуты.

После этой дискуссии участникам саммита предстоит принять решение об обязательном увеличении военных расходов своих государств в 2,5 раза - с 2% ВВП до 5% ВВП - к 2032 году для защиты от угрозы со стороны России.

В первый день саммита 24 июня лидерам стран НАТО с супругами предстоит посетить лишь торжественный прием от имени королевской четы Нидерландов.

Программа саммита в Гааге станет самой сжатой по сравнению со всеми остальными плановыми саммитами НАТО за последние 20 лет, отмечают ветераны журналистского корпуса в Брюсселе, которые работали на всех этих встречах.

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Версия на азербайджанском языке NATO liderlərinə Haaqa sammitində çıxış üçün altı dəqiqə vaxt verilir

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