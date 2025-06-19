Лидерам стран НАТО на саммите в Гааге на все выступления отведено по шесть минут

Рабочая программа лидеров государств НАТО на саммите в Гааге 24-25 июня будет состоять из одного пленарного заседания продолжительностью 3,5 часа.
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Это означает, что на всю рабочую дискуссию на саммите отведено 210 минут. С учетом обязательного вступительного и заключительного слова, а также времени на подписание итогового заявления саммита, на что обычно уходит в общей сложности 15-20 минут, на все выступления лидерам 32 стран альянса организаторами отводится по 6 минут. И это при условии, что президент США, ограничивать которого на саммитах НАТО не принято, уложится в отведенные ему минуты.
После этой дискуссии участникам саммита предстоит принять решение об обязательном увеличении военных расходов своих государств в 2,5 раза - с 2% ВВП до 5% ВВП - к 2032 году для защиты от угрозы со стороны России.
В первый день саммита 24 июня лидерам стран НАТО с супругами предстоит посетить лишь торжественный прием от имени королевской четы Нидерландов.
Программа саммита в Гааге станет самой сжатой по сравнению со всеми остальными плановыми саммитами НАТО за последние 20 лет, отмечают ветераны журналистского корпуса в Брюсселе, которые работали на всех этих встречах.