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Израильская больница "Сорока" получила повреждения из-за удара ВС Ирана, есть раненые

Израильская больница "Сорока" получила повреждения из-за удара ВС Ирана, есть раненые В медицинском центре "Сорока" в Беэр-Шеве в результате удара ВС Ирана есть раненые, и здание больницы получил повреждения в различных частях.
Другие страны
19 июня 2025 г. 09:39
Израильская больница Сорока получила повреждения из-за удара ВС Ирана, есть раненые

В медицинском центре "Сорока" в Беэр-Шеве в результате удара ВС Ирана есть раненые, и здание больницы получил повреждения в различных частях.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщил представитель больницы, не уточнив число раненых.

По его словам, медучреждение просит людей не приходить на лечение.

09.06

Израильская больница "Сорока" в городе Беэр-Шевы получила повреждения в результате удара ВС Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская газета Maariv.

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Версия на английском языке Israel's Soroka hospital damaged by Iranian strike, injuries reported

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