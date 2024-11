В Южной Корее представили туристический потенциал Азербайджана

В Южной Корее рассказали о туристическом потенциале Азербайджана и возможностях страны в сфере туризма.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов в социальной сети "Х".

"Рад был выступить с приветственной речью на мероприятии, организованном Бюро по туризму Азербайджана, посвященном презентации туристического потенциала, преимуществ и возможностей Азербайджана. Уверен, что сотрудничество Азербайджана и Республики Корея в сфере туризма будет развиваться в ближайшие годы и станет неисчерпаемым источником вдохновения", - говорится в сообщении.