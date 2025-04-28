Али Хазриан: Наличие внешнего вмешательства в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи пока не доказано

Не представлено никаких доказательств, подтверждающих внешнее вмешательство в инцидент в порту Шахид Раджаи.

Не представлено никаких доказательств, подтверждающих внешнее вмешательство, в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Али Хазриан.

По его словам, согласно имеющимся доказательствам, инцидент произошел из-за пробелов в организации внутренней безопасности и ненадлежащего управления: "Пока не представлено никаких доказательств участия внешних факторов".

"Взрыв в порту Шахид Раджаи - это трагическая случайность. Ее корни кроются в структурных недочетах и серьезной неэффективности в управлении портами страны", - отметил он.

Отметим, что число погибших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи на юге Ирана достигло 46 человек.