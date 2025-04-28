О нас

Али Хазриан: Наличие внешнего вмешательства в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи пока не доказано

Али Хазриан: Наличие внешнего вмешательства в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи пока не доказано Не представлено никаких доказательств, подтверждающих внешнее вмешательство в инцидент в порту Шахид Раджаи.
В регионе
28 апреля 2025 г. 15:22
Али Хазриан: Наличие внешнего вмешательства в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи пока не доказано

Не представлено никаких доказательств, подтверждающих внешнее вмешательство, в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Али Хазриан.

По его словам, согласно имеющимся доказательствам, инцидент произошел из-за пробелов в организации внутренней безопасности и ненадлежащего управления: "Пока не представлено никаких доказательств участия внешних факторов".

"Взрыв в порту Шахид Раджаи - это трагическая случайность. Ее корни кроются в структурных недочетах и серьезной неэффективности в управлении портами страны", - отметил он.

Отметим, что число погибших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи на юге Ирана достигло 46 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Parlament komissiyasının üzvü: Şəhid Rəcai limanındakı hadisədə xaricilərin iştirakı hələ təsdiqlənməyib

Экслюзивные новости

Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi