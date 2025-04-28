Президент ФИДЕ: Шахматы в Азербайджане развиваются

15:21 Шахматы в Азербайджане получили развитие.

Шахматы в Азербайджане развиваются.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на церемонии открытия международного шахматного фестиваля Baku Open-2025.

Глава ФИДЕ поприветствовал участников мероприятия, поблагодарив Азербайджан за гостеприимство.

Отметим, что призовой фонд фестиваля составляет $55 тыс. В соревновании принимают участие более 700 шахматистов из 16 стран. В рамках турнира также проводится чемпионат Азербайджана по шахматам среди ветеранов.

Фестиваль является частью проекта Chess Tour Azerbaijan.