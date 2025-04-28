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Президент ФИДЕ: Шахматы в Азербайджане развиваются

Президент ФИДЕ: Шахматы в Азербайджане развиваются 15:21 Шахматы в Азербайджане получили развитие.
Индивидуальные
28 апреля 2025 г. 15:37
Президент ФИДЕ: Шахматы в Азербайджане развиваются

Шахматы в Азербайджане развиваются.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на церемонии открытия международного шахматного фестиваля Baku Open-2025.

Глава ФИДЕ поприветствовал участников мероприятия, поблагодарив Азербайджан за гостеприимство.

Отметим, что призовой фонд фестиваля составляет $55 тыс. В соревновании принимают участие более 700 шахматистов из 16 стран. В рамках турнира также проводится чемпионат Азербайджана по шахматам среди ветеранов.

Фестиваль является частью проекта Chess Tour Azerbaijan.

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Версия на азербайджанском языке FIDE prezidenti: "Şahmat Azərbaycanda inkişaf edib"

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