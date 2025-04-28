Лу Мэй: Визит президента Азербайджана в Китай стал историческим событием

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай стал историческим событием в развитии отношений двух стран.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай 22-24 апреля является историческим событием для развития отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Баку Лу Мэй на пресс-конференции 28 апреля.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, с 22 до 24 апреля президент Ильхам Алиев посетил Китай с государственным визитом. Как новый посол Китая в Азербайджане, вступивший в должность совсем недавно, я имела честь быть свидетелем этого важного исторического момента в обменах мнениями между главами государств двух стран и выведения двусторонних отношений на новый уровень", - сказала дипломат.

Посол напомнила, что президент Алиев посетил Китай в седьмой раз, с председателем КНР Си Цзиньпин до сих пор проведено более 10 встреч.

"Участвуя в этом визите на протяжении всего процесса, я больше всего ощущаю, что дипломатия глав государств является компасом для развития китайско-азербайджанских отношений. (...) Главы двух государств установили хорошие рабочие отношения и укрепили глубокую личную дружбу. Именно под стратегическим руководством глав двух государств китайско-азербайджанские отношения постоянно выходят на новый уровень и вышли на самый высокий уровень в истории, задавая образец равного отношения друг к другу и дружественного сотрудничества между большими и малыми странами", - сказала Лу Мэй.

Мэй подчеркнула, что подписание сторонами "Соглашения о взаимном освобождении от виз", позволит гражданам Азербайджана посещать Китай на срок не более 30 дней без получения визы.

"Безвизовый режим для граждан Азербайджана стал очень хорошей новостью. Теперь вам нужно только купить билет и вы можете посетить Китай", - добавила она, подчеркнув что соглашение вступит в силу после того, как правительства двух стран выполнят необходимые процедуры.