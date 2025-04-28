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Испания, Португалия, Андорра и часть Франции остались без электричества

Испания, Португалия, Андорра и часть Франции остались без электричества Почти на половине территории Испании прекращена подача электроэнергии, без электричества остались в том числе Валенсия, Мадрид, Барселона и Севилья. Света также нет в Португалии.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 16:48
Испания, Португалия, Андорра и часть Франции остались без электричества

Масштабный блэкаут парализовал западную Европу - Испания, Португалия, Андорра и часть Франции остались без света, Wi-Fi и метро.

Как передает Report, об этом сообщают заубежные СМИ.

Сообщается, что перестали работать светофоры, трамваи, аэропорты. 

Восстановление работы электросетей в Испании займет от 6 до 10 часов, сообщает газета El País.

Энергосистемы стран после масштабного сбоя потеряли более 10 ГВт мощности, пишет газета Financial Times. По оценкам издания, сбой стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы — он затронул миллионы жителей.

По предварительной версии испанского госоператора сети, причиной отключения электричества мог стать сбой в энергосистеме. Перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро столицы.

15.30

Почти на половине территории Испании прекращена подача электроэнергии, без электричества остались в том числе Валенсия, Мадрид, Барселона и Севилья. Света также нет в Португалии.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В Валенсии перестали работать светофоры, лифты, метро и трамваи. Также в городе недоступны интернет и мобильная связь. Кроме того, по всей стране зафиксировано падение напряжения на путях железных дорог, из-за чего приостановлено движение высокоскоростных поездов.

Испанское агентство EFE уточняет, что свет пропал около 12:30 по местному времени. С чем связан масштабный блэкаут, пока неизвестно.

Оператор энергосистемы Red Electrica заявил, что совместно с распределительными компаниями работает над восстановлением поставок электричества.

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Версия на английском языке Spain, Portugal suffer massive ongoing blackout
Версия на азербайджанском языке Видеоİspaniya, Portuqaliya, Andorra və Fransanın bir hissəsi işıqsız qalıb

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