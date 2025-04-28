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Азербайджан и Иран обменялись подписанными документами

Азербайджан и Иран обменялись подписанными документами 28 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Масуда Пезешкиана состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 15:08
Азербайджан и Иран обменялись подписанными документами

28 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Масуда Пезешкиана состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

Как сообщает Report, сначала президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан подписали Совместное заявление президентов.

"Программой политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2025-2027 годы" обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

"Меморандумом о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран по всеобъемлющему сотрудничеству в транспортной сфере на 2025-2026 годы" обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр дорог и городского развития Ирана (сопредседатель межправительственной комиссии) Фарзане Садег.

"Меморандумом о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран по взаимному признанию сертификатов в соответствии с правилом I/10 "Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 года" (с приложениями)" обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр дорог и городского развития Ирана (сопредседатель межправительственной комиссии) Фарзане Садег.

"Программой культурного обмена между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2025-2028 годы" обменялись министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Сейед Реза Салехи Амири.

"Меморандумом о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран по сотрудничеству в сфере медиа" обменялись заместитель премьер-министра Азербайджана (сопредседатель межправительственной комиссии) Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана (сопредседатель межправительственной комиссии) Фарзане Садег.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Iran exchange signed documents
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə İran arasında imzalanmış sənədlər mübadilə edilib

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