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Пезешкиан: Иран будет стремиться выстраивать стратегические отношения с Азербайджаном во всех сферах

Пезешкиан: Иран будет стремиться выстраивать стратегические отношения с Азербайджаном во всех сферах 15:22
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 15:27
Пезешкиан: Иран будет стремиться выстраивать стратегические отношения с Азербайджаном во всех сферах

Иран будет стремиться выстраивать стратегические отношения с Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместными заявлениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что две страны могут путем переговоров, самостоятельно решать свои проблемы.

"Мы можем укрепить отношения как страны региона, с взаимным уважением к территориальной целостности друг друга. Мы можем открыть дороги и финансовые каналы. Таким образом мы поможем друг другу. Наши производители могут работать вместе. Мы не должны позволять другим вносить разногласия между нами", - сказал Пезешкиан.

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Версия на английском языке Pezeshkian: Iran to strive for strategic relations with Azerbaijan in all spheres
Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: İran Azərbaycanla bütün sahələrdə strateji əlaqələrin olması üçün səy göstərəcək

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