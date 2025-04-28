Пезешкиан: Иран будет стремиться выстраивать стратегические отношения с Азербайджаном во всех сферах

15:22

Иран будет стремиться выстраивать стратегические отношения с Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместными заявлениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что две страны могут путем переговоров, самостоятельно решать свои проблемы.

"Мы можем укрепить отношения как страны региона, с взаимным уважением к территориальной целостности друг друга. Мы можем открыть дороги и финансовые каналы. Таким образом мы поможем друг другу. Наши производители могут работать вместе. Мы не должны позволять другим вносить разногласия между нами", - сказал Пезешкиан.