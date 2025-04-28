Лу Мэй: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами для развития ТМТМ

Китайско-азербайджанское стратегическое партнерство имеет большие перспективы.

Китайско-азербайджанское стратегическое партнерство имеет большие перспективы.

Как передает Report, об этом заявила посол КНР в Баку Лу Мэй на брифинге 28 апреля.

"Заглядывая в будущее, китайско-азербайджанское всестороннее стратегическое партнерство имеет широкие и большие перспективы. Китай готов сотрудничать вместе с Азербайджаном, прилагая все усилия для реализации консенсуса глав двух государств и содействия более активному развитию двусторонних отношений", - сказала дипломат.

Она также отметила, что в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай обе стороны достигли ряда договоренностей по совместному развитию инициативы “Пояс и путь" и содействию строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами вдоль этого маршрута, чтобы постоянно повышать уровень упрощения таможенного оформления и эффективность грузоперевозок, а также совместно строить безопасный и стабильный прямой экспресс-маршрут через Каспийское море между Китаем и Европой"", - сказала дипломат.

Она напомнила, что в октябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", что Китай предпримет 8 действий по совместному строительству "Пояса и пути", первым из которых является “ускорение высококачественного развития грузовых поездов Китай-Европа и участие в строительстве ТМТМ.

"Это в значительной степени соответствует стратегии развития Азербайджана в использовании ТМТМ для выявления собственного транспортного потенциала, и получило положительный отклик Азербайджана. В 2024 году курсировало в общей сложности 369 поездов, что в годовом исчислении увеличилось больше в 36 раз", - подчеркнула Лу Мэй.