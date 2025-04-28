О нас

Лу Мэй: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами для развития ТМТМ

Лу Мэй: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами для развития ТМТМ Китайско-азербайджанское стратегическое партнерство имеет большие перспективы.
Инфраструктура
28 апреля 2025 г. 15:31
Лу Мэй: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами для развития ТМТМ

Китайско-азербайджанское стратегическое партнерство имеет большие перспективы.

Как передает Report, об этом заявила посол КНР в Баку Лу Мэй на брифинге 28 апреля.

"Заглядывая в будущее, китайско-азербайджанское всестороннее стратегическое партнерство имеет широкие и большие перспективы. Китай готов сотрудничать вместе с Азербайджаном, прилагая все усилия для реализации консенсуса глав двух государств и содействия более активному развитию двусторонних отношений", - сказала дипломат.

Она также отметила, что в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай обе стороны достигли ряда договоренностей по совместному развитию инициативы “Пояс и путь" и содействию строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами вдоль этого маршрута, чтобы постоянно повышать уровень упрощения таможенного оформления и эффективность грузоперевозок, а также совместно строить безопасный и стабильный прямой экспресс-маршрут через Каспийское море между Китаем и Европой"", - сказала дипломат.

Она напомнила, что в октябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", что Китай предпримет 8 действий по совместному строительству "Пояса и пути", первым из которых является “ускорение высококачественного развития грузовых поездов Китай-Европа и участие в строительстве ТМТМ.

"Это в значительной степени соответствует стратегии развития Азербайджана в использовании ТМТМ для выявления собственного транспортного потенциала, и получило положительный отклик Азербайджана. В 2024 году курсировало в общей сложности 369 поездов, что в годовом исчислении увеличилось больше в 36 раз", - подчеркнула Лу Мэй.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lu Mey: "Çin Azərbaycan və digər ölkələrlə Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etməyə hazırdır"
Версия на английском языке Lu Mei: China ready to cooperate with Azerbaijan and other countries to develop TITR

Самое читаемое

Советник Трампа: Хегсет не подходит на пост главы Пентагона
Советник Трампа: Хегсет не подходит на пост главы Пентагона
22 апреля 2025 г. 08:35
Генсек АФФА и посол Мексики в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества
Генсек АФФА и посол Мексики в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества
22 апреля 2025 г. 14:22
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi