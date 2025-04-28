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Лу Мэй: Пекин поддерживает планы Баку по повышению статуса Азербайджана в ШОС

Лу Мэй: Пекин поддерживает планы Баку по повышению статуса Азербайджана в ШОС Азербайджан является важным партнером ШОС по диалогу.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 15:43
Лу Мэй: Пекин поддерживает планы Баку по повышению статуса Азербайджана в ШОС

Азербайджан является важным партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по диалогу.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на пресс-конференции в понедельник.

"Китай поддерживает Азербайджан в повышении его правового статуса в ШОС и приветствует инициативы Азербайджана по сотрудничеству в рамках ШОС с целью расширения международного влияния организации", - сказала дипломат.

Мэй также подчеркнула, что Китай готов использовать платформу ШОС для взаимодействия с Азербайджаном с целью повышения уровня двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных направлениях, в том числе, торговли и инвестиций, цифровой экономики, сельского хозяйства и зеленого развития.

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Версия на английском языке Lu Mei: Beijing supports Baku's plans to raise Azerbaijan's status in SCO
Версия на азербайджанском языке Pekin Azərbaycanın ŞƏT-də statusunun yüksəldilməsi planlarını dəstəkləyir

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