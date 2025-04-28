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Президент Эстонии и премьер Армении обсудили подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Президент Эстонии и премьер Армении обсудили подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном Президент Эстонии Алар Карис принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обсудили вопрос подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
28 апреля 2025 г. 15:53
Президент Эстонии и премьер Армении обсудили подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Президент Эстонии Алар Карис принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обсудили вопрос подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян отметил, что Армения высоко ценит неизменную поддержку Эстонии по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Президент Эстонии сообщил, что визит придаст новый импульс дальнейшему развитию многосторонних отношений.

Премьер Армении отметил, что визиты на высоком уровне в последние годы свидетельствуют о взаимной приверженности укреплению армяно-эстонской повестки и развитию политического диалога нового качества.

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Версия на английском языке President of Estonia, Armenian PM discuss signing of Baku-Yerevan peace agreement
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Estoniya Prezidenti ilə Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanmasını müzakirə edib

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