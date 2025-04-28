Президент Эстонии и премьер Армении обсудили подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Президент Эстонии Алар Карис принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обсудили вопрос подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Президент Эстонии Алар Карис принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обсудили вопрос подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян отметил, что Армения высоко ценит неизменную поддержку Эстонии по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Президент Эстонии сообщил, что визит придаст новый импульс дальнейшему развитию многосторонних отношений.

Премьер Армении отметил, что визиты на высоком уровне в последние годы свидетельствуют о взаимной приверженности укреплению армяно-эстонской повестки и развитию политического диалога нового качества.