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Посол КНР: Пекин продолжит поддерживать Баку в вопросе защиты суверенитета Азербайджана

Посол КНР: Пекин продолжит поддерживать Баку в вопросе защиты суверенитета Азербайджана Китай продолжит твердо поддерживать Азербайджан в защите его суверенитета, территориальной целостности, а также безопасности.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 15:26
Посол КНР: Пекин продолжит поддерживать Баку в вопросе защиты суверенитета Азербайджана

Китай продолжит твердо поддерживать Баку в вопросе защиты суверенитета, территориальной целостности, а также безопасности Азербайджана.

Как передает Report об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Она также подчеркнула, что президент Ильхам Алиев вновь подтвердил, что "Азербайджан твердо поддерживает все усилия китайского правительства по осуществлению воссоединения страны с Тайванем".

Дипломат отметила, что визит президента Азербайджана в Китай ознаменовался подписанием 20 документов в сферах экономики, торговли, транспорта, аэрокосмической промышленности, науки и технологии, культуры и местного самоуправления.

"Стороны достигли ряда конкретных договоренностей в таких областях, как создание рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, запуск переговоров по соглашению о свободной торговле, ускорение подписания межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках, совместной организации дней культуры и мероприятий по продвижению туризма и т.д., что открывает более широкое пространство для углубления всестороннего сотрудничества", - сказала посол.

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Версия на английском языке Chinese envoy: Beijing to continue to support Baku in protecting Azerbaijan's sovereignty
Версия на азербайджанском языке Səfir: Çin Azərbaycanı suverenlik, ərazi bütövlüyü məsələsində qətiyyətlə dəstəkləməyə davam edəcək

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