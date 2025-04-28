Посол КНР: Пекин продолжит поддерживать Баку в вопросе защиты суверенитета Азербайджана

Китай продолжит твердо поддерживать Азербайджан в защите его суверенитета, территориальной целостности, а также безопасности.

Китай продолжит твердо поддерживать Баку в вопросе защиты суверенитета, территориальной целостности, а также безопасности Азербайджана.

Как передает Report об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Она также подчеркнула, что президент Ильхам Алиев вновь подтвердил, что "Азербайджан твердо поддерживает все усилия китайского правительства по осуществлению воссоединения страны с Тайванем".

Дипломат отметила, что визит президента Азербайджана в Китай ознаменовался подписанием 20 документов в сферах экономики, торговли, транспорта, аэрокосмической промышленности, науки и технологии, культуры и местного самоуправления.

"Стороны достигли ряда конкретных договоренностей в таких областях, как создание рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, запуск переговоров по соглашению о свободной торговле, ускорение подписания межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках, совместной организации дней культуры и мероприятий по продвижению туризма и т.д., что открывает более широкое пространство для углубления всестороннего сотрудничества", - сказала посол.