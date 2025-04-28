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Азербайджан вместе с американской компанией построит Национальную инфраструктуру пространственных данных

Азербайджан вместе с американской компанией построит Национальную инфраструктуру пространственных данных 15:40
Инфраструктура
28 апреля 2025 г. 15:49
Азербайджан вместе с американской компанией построит Национальную инфраструктуру пространственных данных

Азербайджан и американская компания Environmental Systems Research Institute подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Национальной инфраструктуры пространственных данных.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на своей странице в социальной сети "X".

"Реализация документа будет стимулировать обмен знаниями по созданию Национальной инфраструктуры пространственных данных, развитие человеческих ресурсов в этой области и развитие компаний, специализирующихся на разработке географических информационных систем в частном секторе", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ABŞ şirkəti ilə birlikdə Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu quracaq - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Azerbaijan and US company to build national spatial data infrastructure

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