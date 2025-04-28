Азербайджан вместе с американской компанией построит Национальную инфраструктуру пространственных данных

15:40

Азербайджан и американская компания Environmental Systems Research Institute подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Национальной инфраструктуры пространственных данных.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на своей странице в социальной сети "X".

"Реализация документа будет стимулировать обмен знаниями по созданию Национальной инфраструктуры пространственных данных, развитие человеческих ресурсов в этой области и развитие компаний, специализирующихся на разработке географических информационных систем в частном секторе", - отметил он.