Ильхам Алиев: Визит президента Ирана в Азербайджан сыграет очень большую роль в развитии отношений между странами

Визит президента Ирана в Азербайджан сыграет очень большую роль в развитии отношений между двумя странами.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Глава государства, обратив внимание на взрыв, произошедший несколько дней в одном из иранских портов, еще раз выразил соболезнования Ирану.
"Пусть Аллах убережет наши народы от этих бед, и пусть в нашем регионе всегда будет мир", - сказал азербайджанский лидер.