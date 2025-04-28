Ильхам Алиев: Визит президента Ирана в Азербайджан сыграет очень большую роль в развитии отношений между странами

15:16

Визит президента Ирана в Азербайджан сыграет очень большую роль в развитии отношений между двумя странами.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава государства, обратив внимание на взрыв, произошедший несколько дней в одном из иранских портов, еще раз выразил соболезнования Ирану.

"Пусть Аллах убережет наши народы от этих бед, и пусть в нашем регионе всегда будет мир", - сказал азербайджанский лидер.